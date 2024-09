Einer schon verlängert: Fünf auslaufende Verträge bei Real Madrid

Luka Modric

Der ewige Luka Modric. Trägt die kroatische Fußball-Ikone das Real-Trikot sogar im methusalemischen Profi-Alter von 40 Jahren? Voraussetzung wäre eine weitere Verlängerung bei den Königlichen. Ob es diese geben wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch überhaupt nicht absehbar. Erneut wird es darauf ankommen, ob Modric fit bleibt und das Spiel seiner Mannschaft auch in dieser Saison wieder den Ansprüchen entsprechend bereichern kann.

Dani Carvajal

Ungebrochen groß ist der Impact von Europameister Dani Carvajal auf Reals rechter Abwehrseite. Wohlgesonnene spanische Redaktionen attestierten dem 32-Jährigen gar Außenseiterchancen auf den Ballon d’Or. Auch wenn diese Trophäe wohl an Teamkollege Vinicius Junior geht, ist Carvajal noch immer ein äußerst wertvoller Faktor für die Madrilenen. Gespräche über eine Verlängerung wurden bereits aufgenommen und sollen positiv verlaufen.

Lucas Vázquez

Auch in dieser Saison ist Carvajals Vertreter wieder auf den Kaderplätzen 12 bis 16 zu verorten. Vázquez kommt regelmäßig zum Einsatz, ist aber kein Dauerbrenner mehr. Trotzdem: Nach wie vor kann sich Carlo Ancelotti auf den 33-Jährigen verlassen. Sportliche Argumente für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr sind also durchaus vorhanden. Falls Vázquez einen Karriereausklang anderswo anstrebt, wäre das für Real aber auch keine Katastrophe.

Jesús Vallejo

Nie konnte sich Vallejo in der madrilenischen Startruppe durchsetzen, dabei hatte der heute 27-Jährige während seiner Leihe bei Eintracht Frankfurt – inzwischen acht Jahre her – so gute Ansätze gezeigt. Nach mehreren Leihen beim FC Granada ist Vallejo in seinem letzten Vertragsjahr bei Real angekommen. Argumente für eine Verlängerung hat er eigentlich keine.

Ferland Mendy

Ganz anders Ferland Mendy, den Ancelotti jüngst als „defensiv besten Linksverteidiger der Welt“ geadelt hat. Und nicht nur das: Der 29-jährige Franzose soll nach Angaben seines Trainers schon einen neuen, bis 2027 gültigen Vertrag unterschrieben haben. Eigentlich bleibt nur noch abzuwarten, ob Real der Verlängerung noch eine offizielle Mitteilung widmet, oder diese wie so oft unter den Tisch fallen lässt. Vorerst zählt FT Mendy noch zum 2025er-Klub.