Vor Roma-Transfer: Nottingham fragte bei Dybala nach

Nottingham Forest unternahm anscheinend den Versuch, Paulo Dybala (28) in die Premier League zu lotsen. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano in seinem Podcast ‚Here We Go‘ berichtet, fragten die Engländer bei dem Angreifer bezüglich eines möglichen Transfers nach.

Die Gespräche wurden jedoch nie konkret und am Ende zog es den Argentinier zur AS Rom. Zuvor war sein Vertrag bei Juventus Turin ausgelaufen. Unter José Mourinho will Dybala zu alter Stärke finden und verbuchte bereits zwei Tore und einen Assist.