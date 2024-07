Es wird konkret: City will Olmo holen

Dani Olmo könnte RB Leipzig in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchte Manchester City den Offensivspieler der Sachsen verpflichten. „Jetzt wird es konkret“, so die Tageszeitung.

Bei RB Leipzig stoßen die Skyblues im Rahmen ihrer Bemühungen wohl auf offene Ohren. Dem Bericht zufolge möchte der Bundesligist den 26-Jährigen zu Geld machen. 60 Millionen Euro sollen sich die Verantwortlichen für ihren spanischen Edeltechniker erhoffen. Eine Ausstiegsklausel in Olmos Vertrag in selber Höhe war jüngst abgelaufen. Bis 2027 ist er noch an RB gebunden.

Bei ManCity plant man mit Olmo offenbar als Nachfolger für Kevin De Bruyne. Der belgische Superstar hat nur noch Vertrag bis 2025 und ließ seine Zukunft zuletzt offen. Sein potenzieller Nachfolger könnte ein Jahr im Etihad Stadium reifen und dann die Zügel übernehmen.