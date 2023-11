Mainz 05: Zentner fällt aus

Der 1. FSV Mainz 05 kann im kommenden Bundesligaspiel nicht auf die Dienste von Stammtorhüter Robin Zentner zurückgreifen. Wie die Rheinhessen bekanntgeben, muss die nominelle Nummer eins für die Partie am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg aufgrund einer knöchernen Verletzung am Finger passen, die er sich am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hoffenheim (1:1) zuzog.

Wie lange Zentner, der die 05er bislang wettbewerbsübergreifend in allen 14 möglichen Spielen als Kapitän aufs Feld führte, nicht zur Verfügung stehen wird, lässt der Bundesligist offen. Für ihn wird wohl vorübergehend die Nummer zwei Daniel Batz zwischen den Pfosten stehen.