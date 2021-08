Eintracht verleiht Akman

Eintracht Frankfurt verleiht Ali Akman in die niederländische Eredivisie (FT hatte exklusiv berichtet). Für ein Jahr geht es zu NEC Nijmegen. Das Ziel: Der 19-Jährige Angreifer soll Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ali ist ein sehr begabter Spieler und für sein Alter sehr weit. Es ist aber wichtig, dass er zu regelmäßigen Einsätzen kommt. Bei der NEC Nijmegen sind die Voraussetzungen in einem gut geführten Klub in einer starken Liga gegeben und wir sind uns sicher, dass Ali seine nächsten Entwicklungsschritte in dieser Saison dort gehen wird“, sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Zur Eintracht gekommen war Akman schon im Winter, spielberechtigt wäre er aber erst zur anstehenden Saison gewesen. Dementsprechend hat der Youngster noch keine Profipartie für die Hessen bestritten. Das soll sich im Anschluss an die Leihe aber grundlegend ändern.