BVB & Co. dran: City flirtet mit Serben-Talent Popovic

Die Crème de la Crème des europäischen Fußballs ist hinter dem 17-jährigen Matija Popovic her. Manchester City, so berichtet Fabrizio Romano, würde den offensiven Mittefeldspieler gerne im Winter ablösefrei an Bord holen. Der Vertrag des großgewachsenen Serben bei Partzian Belgrad läuft am Ende des Jahres aus.

Auch der AC Mailand führt Romano zufolge bereits seit Wochen Gespräche, um Popovic nach Italien zu locken. Neben den beiden Schwergewichten sollen auch Real Madrid, Borussia Dortmund und der FC Barcelona die Fühler ausgestreckt haben. Kein Wunder, war der gebürtige Deutsche für Belgrads U19 in der laufenden Spielzeit in 25 Einsätzen an 26 Treffern direkt beteiligt (21 Tore, fünf Vorlagen).