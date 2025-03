Bayern-Ausfall: Pavlovic fehlt noch länger

Der FC Bayern wird in naher Zukunft nicht auf Aleksandar Pavlovic zurückgreifen können. Aufgrund eines „massiven viralen Infekts“ kann der Mittelfeldspieler laut der ‚Abendzeitung‘ erst im Anschluss an die Länderspielpause wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pavlovic fehlt den Bayern bereits seit Ende Februar. Über weite Strecken der Saison war der 20-jährige Rechtsfuß unter Tainer Vincent Kompany gesetzt, auch wenn sich Konkurrent Leon Greotzka wieder näher an die Stammelf herangekämpft hat.