Wechsel nach Salzburg: BVB sichert sich Blank-Klausel

In Hendry Blank (19) hat Borussia Dortmund eines seiner größten Talente an RB Salzburg verloren. Für kolportierte sieben Millionen Euro wechselte der deutsche U20-Nationalspieler am gestrigen Donnerstag nach Österreich, unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2028.

„Hendry ist proaktiv mit dieser sehr kurzfristigen Transferabsicht auf uns zugekommen. Er möchte bereits jetzt so viel Spielpraxis wie möglich auf höchstem Niveau sammeln und dafür diesen neuen Weg einschlagen“, erläuterte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Den Zugriff auf den jungen Innenverteidiger haben die Dortmunder aber immerhin nicht komplett aus der Hand gegeben. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ hat Schwarz-Gelb im Zuge des Blank-Deals eine Rückkaufoption ausgehandelt.

Durchaus denkbar also, dass bei guten Leistungen in Salzburg auf Blanks bislang einzigen BVB-Profieinsatz am 20. Januar gegen den 1. FC Köln weitere folgen werden. Der Linksfuß sagt: „Ich hatte viereinhalb tolle Jahre in Dortmund, in denen ich es aus der Jugend über die U23 bis zu den Profis geschafft habe. Mein Bundesliga-Debüt war ein ganz besonderer Moment und hat mir einmal mehr gezeigt, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann.“