BVB lässt Blank nach Salzburg ziehen

Rund eineinhalb Wochen nach dem Bundesliga-Debüt streicht Hendry Blank die Segel bei Borussia Dortmund. Künftig wird der Innenverteidiger, der seit 2019 in der BVB-Talentschmiede ausgebildet wurde, in Österreich für Serienmeister RB Salzburg auflaufen.

Wie die Mozartstädter offiziell bestätigen, kommt Blank aus Dortmund und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Beim deutschen Vizemeister stand das Talent noch bis 2025 unter Vertrag. Die Ablöse wird auf sieben Millionen Euro taxiert.

Über seinen Wechsel sagt Blank: „Ich freue mich, dass die Verhandlungen so gut gelaufen sind und ich jetzt Spieler des FC Red Bull Salzburg bin. Alles, was ich bisher vom Klub wahrgenommen habe, ist äußerst positiv. Eines meiner Ziele ist es, mich so wie schon viele junge Spieler vor mir zu entwickeln und die Chancen, die mir hier geboten werden, auch zu nutzen. Nun kann ich es kaum erwarten, mit meinen neuen Mannschaftskollegen am Platz zu stehen und mich auch den Fans vorzustellen. Ich möchte dazu beitragen, die Ziele des Klubs zu verwirklichen und möglichst viele Titel zu gewinnen.“

Blank durchlief in den vergangenen Jahren alle BVB-Jugendmannschaften und sortierte sich im vergangenen Sommer in der zweiten Mannschaft ein. Gegen den 1. FC Köln wurde der Innenverteidiger am vorletzten Spieltag für Niklas Süle (28) eingewechselt und hinterließ einen durchaus bleibenden Eindruck. Dennoch kommt es nun zur Trennung.