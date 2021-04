Nächster Corona-Fall bei Kiel

Bei Holstein Kiel gerät der Liganeustart bereits nach wenigen Tagen ins Wanken. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde während der täglichen PCR-Testung am gestrigen Donnerstag bei Schlussmann Ioannis Gelios ein positiver Befund festgestellt. Der 28-Jährige wurde in häusliche Isolation gebracht. Nachtests beim restlichen Team am heutigen Freitag fielen nach Vereinsangaben negativ aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob die anstehende Liga-Partie gegen Jahn Regensburg am morgigen Samstag (13 Uhr) in Gefahr ist, ist derzeit noch unklar. Die Störche hatten erst am vergangenen Wochenende nach einer mehrwöchigen Teamquarantäne den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Unter der Woche mussten sich mit dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen zwei weitere Mannschaften in Quarantäne begeben.