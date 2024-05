AC Milan: Trainerwechsel nur noch Formsache

Stefano Pioli wird seinen Platz beim AC Mailand in Kürze räumen. Laut Fabrizio Romano werden die Rossoneri die Trennung von ihrem Cheftrainer noch in dieser Woche bekanntgeben. Als Favorit steht Paulo Fonseca bereit. Gespräche über einen Zweijahresvertrag plus Option sollen bereits angelaufen sein.

Der 51-jährige Portugiese trainiert seit zwei Jahren den OSC Lille, sein Arbeitspapier bei den Franzosen endet in diesem Sommer. Pioli seinerseits steht seit Oktober 2019 bei Milan an der Seitenlinie. In der Serie A reicht es in dieser Saison zur Vizemeisterschaft hinter Stadtrivale Inter.