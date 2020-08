Juve: Der Stand bei Khedira

Für Sami Khedira ist die Tür bei Juventus Turin wohl doch noch nicht ganz zu. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der Weltmeister von 2014 nach der von Verletzungen geprägten Vorsaison wieder bei den Bianconeri angreifen. Neu-Trainer Andrea Pirlo würde Khedira grundsätzlich zwar keine Steine in den Weg legen hinsichtlich eines Wechsels, will dem 33-Jährigen aber auch die Chance nicht verwehren, sich in der Vorbereitung zu zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Khediras Kontrakt bei der Alten Dame ist noch bis 2021 datiert und enthält eine Option zur Verlängerung um ein Jahr. In der abgelaufenen Saison absolvierte der gebürtige Stuttgarter nur zwölf Ligaspiele für Juventus.