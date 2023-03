Vier heiße Fährten bei Kolo Muani

Ablösefrei holte Eintracht Frankfurt im Sommer Randal Kolo Muani vom FC Nantes. Ein Jahr später könnte der Mittelstürmer für einen dreistelligen Millionenbetrag schon wieder gehen. Manchester United bereitet laut der ‚Bild‘ ein Angebot über 120 Millionen Euro vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Sport Bild nennt in ihrer neuesten Ausgabe aber noch drei weitere Topklubs, zu denen das Lager des 24-Jährigen „engen Kontakt“ pflege: Der FC Chelsea, der FC Liverpool und Paris St. Germain. Alle drei suchen nach neuen Optionen für das Sturmzentrum - und haben dabei Kolo Muani ins Auge gefasst. Da dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2027 läuft, hält die Eintracht jedoch die Zügel in der Hand.

Lese-Tipp

Eintracht: Mega-Angebot für Kolo Muani

Anders ist das bekanntlich bei Evan N’Dicka (23) und Daichi Kamada (26), deren Verträge auslaufen. Auch Jesper Lindström (23) und Djibril Sow (26) liebäugeln mit Wechseln. Das trifft laut der ‚Sport Bild‘ auch noch auf einen weiteren Stammspieler zu: Bei Innenverteidiger Tuta (23) stehen demnach im April „erste Gespräche mit Vereinen aus England und Spanien an“.