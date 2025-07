Ex-Nationalspieler soll gehen: RB droht Werner

Die Transferplanungen von RB Leipzig kommen noch immer nicht so richtig ins Rollen. Schuld daran sind aktuell vor allem die bisher fehlenden Abgänge. Eigentlich planen die Sachsen einen großen Umbruch im Team, wollen die Mannschaft verjüngen und wieder zu alten RB-Tugenden zurückkehren.

Doch bisher wird Leipzig weder das Tafelsilber um Xavi Simons (22) und Benjamin Sesko (22) los, noch die teuren altgedienten Kicker, die auf der Streichliste stehen. Einer davon ist Timo Werner. Der 29-Jährige konnte nach seiner Rückkehr 2022 nie an alte Leistungen anknüpfen und soll den Verein verlassen. Dafür schreckt RB laut ‚Bild‘ offenbar nicht vor Drohungen zurück.

Keine Einsätze mehr

Wie die Boulevardzeitung berichtet, soll der Klub dem zuletzt an Tottenham Hotspur verliehenen Ex-Nationalspieler eindeutig klargemacht haben, dass er keine Zukunft mehr am Cottaweg hat. Sollte sich Werner dennoch dafür entscheiden, sein letztes Vertragsjahr mit einem üppigen Gehalt von zehn Millionen Euro auszusitzen, wird er nicht einmal mehr in Testspielen eingesetzt.

So würde dem Mittelstürmer die Möglichkeit genommen, sich anderen Vereinen zu präsentieren und für einen zukünftigen Transfer zu empfehlen. RB möchte damit den Druck erhöhen und Werner offenbar mit Macht in diesem Sommer aus dem Klub drängen.

Zu hohe Gehaltsforderungen

Der scheinbar aktuell einzige Ausweg für den Torjäger ist ausgerechnet RB-Schwesterklub New York Red Bulls. Der US-Ableger des Fußball-Imperiums hat Werner bereits vor Wochen ein Vertragsangebot übermittelt. Dieses ist auf zweieinhalb Jahre ausgelegt und soll bei etwa vier Millionen Euro pro Jahr liegen.

Für Werner zu wenig, der das Angebot schnell abgelehnt hat. Laut ‚Leipziger Volkszeitung‘ besteht die Spielerseite aktuell auf mindestens sieben Millionen Euro pro Jahr. Die Situation scheint festgefahren, dennoch befinden sich beide Seiten nach wie vor in Gesprächen, wie ‚GiveMeSport‘ berichtet.

Werner muss nach seiner Leihe zu Tottenham Hotspur und einem Urlaub am Freitag Leistungstests absolvieren und kehrt dafür nach Leipzig zurück. Die Frage ist, für wie lange?