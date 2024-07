Lebensversicherung Karaman bleibt auf Schalke

Zweitligist FC Schalke 04 bindet einen seiner wichtigsten Spieler. Nach Angaben der Königsblauen unterschreibt Mittelstürmer Kenan Karaman (30) einen neuen, bis 2028 gültigen Vertrag. Der alte Kontrakt des Rechtsfußes wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. Ohne Verlängerung stünde S04 in diesem Sommer unter akutem Verkaufsdruck

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kenans Entscheidung für Schalke ist ein starkes Zeichen“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots, „mit herausragenden Leistungen hat er das Interesse vieler Vereine aus dem In- und Ausland geweckt, darunter zahlreiche Erstligisten. Wir sind umso glücklicher, dass er sich für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat.“

Lese-Tipp

Schalke 04: Entscheidung im Karaman-Poker

„Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag auf Schalke langfristig verlängert zu haben“, lässt sich Karaman von seinem Klub zitieren, „zwischen dem Verein, den Fans und mir ist in den zwei Jahren ein besonderes Verhältnis entstanden. Schalke war zu jeder Zeit mein erster Ansprechpartner, das habe ich immer wieder betont. […] Gemeinsam mit unserer neuen Mannschaft möchte ich den nun eingeschlagenen Weg gehen und den Klub in den kommenden Jahren sportlich voranbringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Karaman bekennt sich also zu den Knappen, für die er seit knapp zwei Jahren auf Torejagd geht. In der vergangenen Saison war er dabei besonders erfolgreich: Mit 13 Ligatoren und neun Vorlagen avancierte der 30-Jährige zur Schalker Lebensversicherung. In der anstehenden Spielzeit will Karaman an diese Quote anknüpfen und dafür sorgen, dass die Knappen oben angreifen in der zweiten Liga.