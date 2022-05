Mané & Bayern: Drei Fragen zum Transfergerücht

Würde Mané in die Bundesliga gehen?

Sadio Mané spielt beim FC Liverpool und damit im derzeit vielleicht besten Team sowie der besten Liga der Welt. Der Wettbewerb in der Bundesliga ist fraglos weniger anspruchsvoll. Aber: Mit den Reds hat Mané alles gewonnen. Denkbar, dass er eine neue Herausforderung sucht. Ob diese dann in München liegen wird, ist jedoch fraglich. Heute bringt die ‚Mundo Deportivo‘ auch den FC Barcelona als Interessenten ins Spiel. Zur Einordnung: Mané ist nur noch bis 2023 an Liverpool gebunden, die Gespräche über eine Verlängerung verlaufen stockend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passt Mané zum FC Bayern?

Mané hat die Fähigkeiten, nahezu jedes Team sofort zu verstärken. So auch die Bayern. Jedoch sollte das Alter des Senegalesen den Münchnern zu denken geben. Mané ist bereits 30 Jahre alt und lebt von seiner Geschwindigkeit. Üblicherweise nimmt diese irgendwann ab – und damit auch die Qualität. In der Offensive ist Mané flexibel einsetzbar. In Liverpool spielt er meist als Linksaußen, kann aber auch rechts oder sogar als Neuner ran. Julian Nagelsmann setzt in München auf offensivausgerichtete Schienenspieler, in diese Rolle würde Mané weniger passen, da er dort eher an der Linie kleben müsste als seine gefürchteten Diagonalläufe einzubauen.

Ist Mané für den FC Bayern bezahlbar?

Mané soll in Liverpool nur rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen und will künftig deutlich mehr einstreichen. Die Bayern könnten ihm einen zweistelligen Millionenbetrag bieten. Hinzu käme noch eine sicherlich üppige Ablöse – oder Serge Gnabry (26) als Tauschmasse. Das Gesamtpaket wird also – wie für Topspieler üblich – teuer. In diesem Zusammenhang muss erneut Manés Alter betrachtet werden. Dass sich eine Rieseninvestition rentiert, ist nicht gesichert.