Medien: Bayern will Mané – Treffen mit Berater

Befragt nach einem echten Transferkracher beim FC Bayern, sagte Hasan Salihamidzic am Sonntag: „Lasst euch überraschen, aber wir müssen schauen, was möglich und was nicht möglich ist.“ Nun scheint es, als habe der Sportvorstand tatsächlich einen echten Superstar im Blick.

Wie ‚Sky‘ berichtet, will sich Brazzo beim FC Liverpool bedienen und Sadio Mané verpflichten. Ein Treffen mit Björn Bezemer, Berater des 30-jährigen Angreifers, habe am Wochenende bereits stattgefunden.

Mané ist nur noch bis 2023 an Liverpool gebunden. Ein konkretes Angebot zur Verlängerung lässt auf sich warten. Das soll dem Senegalesen durchaus unangenehm aufstoßen – die Chance für die Bayern?

Personalie Gnabry

In diesem Zuge bringt ‚Sky‘ auch die Personalie Serge Gnabry ins Spiel. Der 26-jährige Flügelspieler und der FCB können sich bislang nicht auf eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus einigen. Mané wäre ein möglicher Nachfolger.

Sogar über einen Tausch der beiden Spieler wird bei ‚Sky‘ spekuliert. Das Gnabry-Lager könne sich ein solches Szenario durchaus vorstellen. Dafür müssten aber natürlich erstmal Gespräche mit Liverpool aufgenommen werden. Genau das ist laut ‚Sky‘ aber bislang noch nicht passiert.