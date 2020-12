Chelsea: Lampard verteidigt Havertz

Frank Lampard hat den zunehmend in die Kritik geratenen Neuzugang Kai Havertz in Schutz genommen. „Leute, die jetzt aufspringen, um ihn zu kritisieren, sollten ihm Zeit geben, egal, ob es eine Woche, einen Monat oder sechs Monate oder ein Jahr dauert. Ich weiß, was für ein Spieler Kai Havertz werden wird“, sagte der Cheftrainer des FC Chelsea auf der heutigen Pressekonferenz über den deutschen Nationalspieler.

„Wir sollten bei Havertz Geduld aufbringen“, fordert Lampard. Der Ex-Leverkusener hatte im November mit einer hartnäckigen Corona-Infektion zu kämpfen und sucht derzeit noch seine Form. Bislang stehen für Havertz jeweils vier Treffer sowie Assists in 16 Einsätzen zu Buche. Mit einem Gesamtpaket von 80 Millionen Euro Ablöse zuzüglich 20 Millionen Euro möglicher Boni ist der 21-jährige Offensivspieler gemeinsam mit Schlussmann Kepa der teuerste Einkauf der Klubgeschichte.