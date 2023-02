Neuer Klub für Bayern-Talent Shaoziyang

Der FC Bayern hat einen neuen Leihklub für Nachwuchstorhüter Liu Shaoziyang gefunden. Wie die Münchner mitteilen, wird der 19-Jährige die restliche Saison beim Grazer AK in Österreich verbringen. Die vorherige Leihe bei Austria Klagenfurt wurde zuletzt nach insgesamt einem Jahr beendet.

Für Klagenfurts zweite Mannschaft absolvierte Shaoziyang in dieser Saison 13 Pflichtspiele. Nun soll der chinesische Schlussmann in Graz weiter reifen. Der 1,91 Meter große Rechtsfuß war im Januar 2022 für eine Million Euro von Wuhan Three Towns nach München gewechselt. An der Säbener Straße läuft Shaoziyangs Vertrag noch bis 2025.

