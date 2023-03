Napolis Überraschungscoup Kim: „Der beste Verteidiger der Welt“

Wer auf die Leistungen der SSC Neapel in dieser Saison schaut, kommt um die beiden Offensivstars Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia nicht herum. Das Duo hatte in der laufenden Saison bei 43 von Napolis 84 Treffern wettbewerbsübergreifend seine Finger im Spiel. Doch man sollte das Scheinwerferlicht auch auf die Abwehr richten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 26 Serie A-Spielen fing sich das Team von Trainer Luciano Spalletti nur 16 Gegentreffer. Eine bessere Defensive findet sich ligaweit nicht. Hauptverantwortlicher für das Bollwerk vom Vesuv ist ein Spieler, der im vergangenen Sommer nur Experten ein Begriff war: Min-Jae Kim.

Lese-Tipp

„Inter schenkt Napoli den Titel“ | United plant Kane-Rekord

Für 18 Millionen Euro wechselte der damals noch recht unbekannte Südkoreaner von Fenerbahce zu Neapel. Der 26-Jährige hatte auf europäischer Ebene nur eine Süper Lig-Saison im Lebenslauf stehen. Zuvor schnürte der 1,90 Meter große Rechtsfuß seine Schuhe ausschließlich in China und Südkorea.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der beste Italiens – und der Welt?

Inzwischen lässt sich festhalten: Kim kann sich mit Teamkollege Kvaratskhelia um den Preis als Überraschungstransfer des Jahres messen. Der Abwehrhüne lässt die Erinnerungen an die langjährige Institution Kalidou Koulibaly vergessen und zählt mittlerweile zu den besten Spielern der Serie A. Trainer Spalletti ging nach dem 2:0-Sieg über Atalanta Bergamo am Wochenende noch einen Schritt weiter.

„Kim Min-Jae ist derzeit der beste Innenverteidiger der Welt. Kim leistet mindestens 20 unglaubliche Dinge pro Spiel. Wenn er den Lauf mit dem Ball zu seinen Füßen beginnt, kann er ihn innerhalb von fünf Sekunden in den gegnerischen Strafraum bringen. Sobald er sich mit der neuen Art, Fußball zu spielen, vertraut gemacht hat und merkt, dass er der Stärkste von allen ist, weiß ich nicht, was noch aus ihm werden kann“, schwärmte der italienische Trainerfuchs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kim bringt alles mit, um als Fels in der Brandung eine Meisterschaft über die Defensive zu entscheiden. Der 47-fache Nationalspieler behält in Drucksituationen immer die Ruhe und bringt für seine Körpergröße eine unglaubliche Schnelligkeit sowie Klasse am Ball mit. Eigentlich könnte man sich in Neapel also zufrieden auf den Lorbeeren ausruhen – eigentlich.

Schicksalswochen im Sommer

Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ existiert eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer, die zwei Wochen Gültigkeit besitzt. Interessierte Klubs könnten Kim dann für 47,5 Millionen Euro aus seinem bis 2025 datierten Vertrag herauskaufen. Für einen Spieler von der Güteklasse des Südkoreaners fast schon ein Schnäppchenpreis.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Neapel arbeitet man mit Hochdruck daran, den Passus mithilfe einer Vertragsverlängerung zu streichen oder zumindest auf ein adäquates Level anzuheben. Manchester United und der FC Liverpool lauern dem Vernehmen nach auf die Verpflichtung von Kim. Und der Markt für den „besten Verteidiger der Welt“ wird bis zum nächsten Transferfenster wohl nicht kleiner werden.