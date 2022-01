Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Eine turbulente Woche für den Rekordmeister. Neben dem Verkauf von Michaël Cuisance (22) für vier Millionen Euro an den FC Venedig stach insbesondere eine Neuigkeit heraus: Die Bayern stehen kurz vor der lange angestrebten Vertragsverlängerung mit Flügelflitzer Kingsley Coman (25). Somit könnte sich eine sorgenvoll beäugte Personalie – der Franzose würde ansonsten im Sommer in sein letztes Vertragsjahr gehen – demnächst in Wohlgefallen auflösen.

Borussia Dortmund

Mit Mohamed-Ali Cho vom SCO Angers hat der BVB einen Neuzugang an der Angel. Der Plan: Der Wechsel des 17-jährigen Talents soll noch in diesem Winter vonstatten gehen, Cho aber zunächst weiter für seinen aktuellen Arbeitgeber in der Ligue 1 stürmen und dann im Sommer nach Dortmund kommen.

SC Freiburg

Im Breisgau werden aktuell einige potenzielle Neuzugänge gehandelt. Nach FT-Informationen beschäftigt sich der Überraschungsdritte der Hinrunde verstärkt mit Linksverteidiger Jaouen Hadjam (18) vom französischen Zweitligisten Paris FC.

Bayer Leverkusen

Unterm Bayer-Kreuz bahnt sich die Verlängerung mit Torwart und Kapitän Lukas Hradecky im Januar an. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagte der Finne zuletzt: „Der Termin ist verabredet, wir werden unsere Gedanken im Januar austauschen. Ich würde gerne bleiben und gehe davon aus, dass sie mich gerne noch ein paar Jahre halten wollen. Je schneller, desto besser für alle Parteien.“

TSG Hoffenheim

Die TSG könnte im Werben um Kerem Aktürkoglu von der Bundesliga-Konkurrenz ausgestochen worden sein. Nach aktuellem Stand liegt der VfL Wolfsburg im Rennen um den 23-jährigen Flügelstürmer von Galatasaray am weitesten vorne. Eine endgültige Einigung ist aber noch nicht erzielt.

Eintracht Frankfurt

Die Adler zeigen offenbar konkretes Interesse an Innenverteidiger Hrvoje Smolcic (21) vom kroatischen Erstligisten HNK Rijeka. Laut dem kroatischen Onlineportal ‚Germanijak‘ müsste die Eintracht dafür zwei Millionen Euro exklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen berappen. Der Transfer wäre ein Vorgriff auf den möglichen Abgang von Evan N’Dicka (22).

Union Berlin

Der Wechsel von Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (22) auf Leihbasis zum Süper Lig-Tabellenführer Trabzonspor nimmt immer konkretere Züge an. Der Vertrag des Polen bei Union läuft noch bis 2025, nun soll er in der Türkei mehr Spielpraxis bekommen, nachdem er bei den Eisernen lediglich in der Conference League zum Einsatz kam.

1. FC Köln

Die Domstädter haben nach einer überzeugenden Hinrunde einen ihrer Eckpfeiler verloren. Innenverteidiger Rafael Czichos (31) hat sich einen lange gehegten Traum erfüllt und wechselt in die MLS zu Chicago Fire, wo er bis 2024 unterschreibt. Eine positive Meldung konnten die Kölner dennoch verkünden: Nachwuchstalent Maximilian Schmid (18) hat sich bis 2024 an die Rheinländer gebunden.

U19-Talent Maximilian Schmid hat seinen Vertrag bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 18-jährige Stürmer spielte bereits für die U16-Nationalmannschaft des DFB und traf unter anderem für den #effzeh-Nachwuchs in der UEFA Youth League gegen Genk. 🔴⚪ 👇https://t.co/oAORVs36kP — 1. FC Köln (@fckoeln) January 6, 2022

Mainz 05

Die Rheinhessen haben offenbar die Verpflichtung von Anthony Caci (24) von Racing Straßburg unter Dach und Fach gebracht. Obgleich eine offizielle Verkündung noch aussteht, berichtete zuletzt die ‚L’Équipe‘, dass der französische Verteidiger schon für vier Jahre bei den Mainzern unterschrieben hat.

RB Leipzig

Nach einer enttäuschenden Hinrunde drohen den Leipzigern noch mehr schlechte Neuigkeiten: Atlético Madrid baggert nach dem Abgang von Kieran Trippier zu Newcastle United offenbar an Stammrechtsverteidiger Nordi Mukiele (24). Ein Verlust, den die Leipziger (im Gegensatz zu den bisherigen Winterabgängen von Brobbey, Clark und Cândido) nur schwierig kompensieren könnten.

Hertha BSC

Beim zweiten Klub aus der deutschen Hauptstadt hat man einen Abnehmer für Stürmer Krzysztof Piatek (26) gefunden. Der Pole, der seit seinem Wechsel zur Hertha mit Ladehemmungen zu kämpfen hat, wechselt in die Serie A. Der AC Florenz sichert sich die Dienste des Angreifers bis zum Saisonende, für den Anschluss ist eine Kaufoption über 15 Millionen Euro im Gespräch.

VfL Bochum

Im Ruhrpott hat man sich für die Rückrunde mit Jürgen Locadia (28) von Brighton & Hove Albion verstärkt. Der bullige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten und soll die drittschlechteste Offensive der Bundesliga (16 Tore in 17 Spielen) ankurbeln, kam aber selbst zuletzt in England nicht mehr regelmäßig zum Einsatz.

VfL Wolfsburg

Neben dem Interesse an Kerem Aktürkoglu hat der VfL noch ein weiteres Eisen im Feuer. Laut jüngsten Medienberichten stehen die Wölfe kurz vor einer Einigung mit Jakub Kaminski, einem 19-jährigen Offensivtalent von Lech Posen. Der Wechsel, zu dem es bisher keine konkreten Zahlen bezüglich der Ablöse gibt, könnte in den nächsten Tagen vermeldet werden. Kaminski soll die Saison bei Posen beenden und im Sommer zu den Niedersachsen stoßen.

Borussia Mönchengladbach

Während der Frankfurter Abwehrmann Martin Hinteregger (29) mit einer Rückkehr zu den Gladbachern und Ex-Coach Adi Hütter in Verbindung gebracht wurde, dies aber umgehend dementierte, scheinen sich die Fohlen mit einem anderen Verteidiger schon einig zu sein. Nach Supertalent Luca Netz (18) könnte der nächste Nachwuchsspieler von Hertha BSC nach Gladbach wechseln. Informationen der ‚Bild‘ zufolge steht der Transfer von Innenverteidiger Jamil Najjar (18) kurz bevor.

FC Augsburg

Es war die Nachricht der Woche im Bundesliga-Karussell. Der FC Augsburg hat für eine Rekordsumme, die sich zwischen 13 und 18 Millionen Euro bewegt, den 18-jährigen US-Stürmer Ricardo Pepi vom FC Dallas verpflichtet. Im Werben um eines der größten Talente der USA haben sich die Fuggerstädter gegen namhafte Konkurrenten wie Real Madrid, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg durchgesetzt.

VfB Stuttgart

Der VfB vermeldete diese Woche einen Abgang auf Leihbasis. Innenverteidiger Matej Maglica (23) zieht es bis Saisonende zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

Arminia Bielefeld

Nach der Unterschrift von Gonzalo Castro (34) in der vorigen Woche war es in den vergangenen Tagen ruhig bei den Arminen. Der Fokus liegt aktuell auf dem Rückrundenauftakt am Samstag gegen Freiburg (15:30 Uhr).

SpVgg Greuther Fürth

Die Kleeblätter verstärkten sich am heutigen Freitag mit Außenstürmer Afimico Pululu (22) vom FC Basel. Der wuchtige Linksfuß unterschreibt bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison.