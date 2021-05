Hertha: Saison-Aus für Piatek

Bei Hertha BSC werden die Personalsorgen immer größer. Wie der Hauptstadtklub offiziell mitteilt, hat sich Mittelstürmer Krzysztof Piatek beim gestrigen Sieg gegen den FC Schalke (2:1) eine Fraktur im Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung am heutigen Donnerstagmorgen. Der 25-Jährige wird den Berlinern in den restlichen Spielen der Saison somit nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch eine Teilnahme mit der polnischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft im Sommer (11. Juni bis 11. Juli) erscheint unsicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Piatek ist nach Matheus Cunha (21) und Jhon Córdoba (28) bereits der dritte Angreifer, auf den die Hertha im Saisonendspurt verletzungsbedingt verzichten muss. In dieser Saison kommt der 18-fache Nationalspieler in 32 Partien auf sieben Tore und zwei Assists für den Tabellen-13. der Bundesliga.