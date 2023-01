Eintracht: Fragezeichen hinter Glasner-Zukunft

Markus Krösche hat die Zukunft von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt offengelassen. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt der Sportvorstand mit Blick auf den 2024 auslaufenden Vertrag des Trainers: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, erst nach der Saison in Ruhe zu sprechen.“

Krösche weiter: „Alles, was ich heute sage, ist im Endeffekt falsch. Wir wissen es einfach nicht. Die Diskussionen bringen jetzt nichts, denn unser voller Fokus liegt auf der sportlichen Entwicklung in den kommenden Wochen.“ Dass Krösche und Glasner ein unterkühltes Verhältnis haben, ist in der Branche bekannt.

Zweckgemeinschaft

Doch, „beide Seiten arbeiten guten zusammen“, bringt es Krösche auf den Punkt. Glasner trainiert die Eintracht seit Sommer 2021 und formte sie zu einem Topteam, das er nun auch gerne beisammen halten würde. Krösche muss dagegen auch die wirtschaftlichen Aspekte im Auge behalten – ein Knackpunkt für die weitere Zusammenarbeit mit Glasner?

Zuletzt sickerte durch, dass sich Real Madrid, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea nach dem Österreicher erkundigt haben. Glasner hätte also durchaus spannende Alternativen zu einer Zukunft bei der Eintracht.