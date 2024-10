Mögliches United-Aus: Ten Hag bleibt gelassen

Erik ten Hag will nichts von den Entlassungsgerüchten rund um seine Person wissen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Premier League-Duell gegen den FC Brentford am Samstag (16 Uhr) stellte der 54-Jährige klar: „Wir sind uns im Verein alle einig, da bin ich mir sicher. Intern ist es im Verein ruhig. Natürlich diskutieren wir darüber, wo wir stehen und wie die Lage ist. Und wir müssen die Kurve kriegen. Wir halten uns an den Plan.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen halten sich Gerüchte über eine mögliche Trennung. In der Länderspielpause hatte es sogar eine siebenstündige Krisensitzung gegeben, die in einer Gnadenfrist für ten Hag mündete. Im Falle eines unzureichenden Ergebnisses könnte das Spiel gegen die Bees also das letzte für den Niederländer sein.