Meisterleistung von Ancelotti | Guardiola verteidigt Haaland

Guardiola stellt sich vor Haaland

In England dominiert weiter das strauchelnde Manchester City die Schlagzeilen, zumal am morgigen Donnerstag der größte englische Fußball-Feiertag ansteht: Boxing Day. Vor dem Duell gegen den FC Everton (13:30 Uhr) hat sich Pep Guardiola einmal mehr vor seinen Superstar Erling Haaland gestellt. „Es geht um uns alle, nicht nur um einen Spieler“, zitiert der ‚Guardian‘ den Katalanen, der seinen Stürmer mit Ladehemmung verteidigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wenn wir in der Vergangenheit Tore geschossen haben und Erling so produktiv war und uns geholfen hat, dann lag das an der Mannschaft“, erinnert Guardiola und unterstreicht einmal mehr: „Erling ist so wichtig für uns.“ Die City-Krise hält mittlerweile seit acht Premier League-Spielen an, in dieser Zeit konnte Haaland lediglich zwei Tore erzielen.

Ancelottis Meisterstück

In Spanien hat Real Madrid die zwischenzeitige Krise hinter sich gelassen und ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Vor allem die angespannte Personalsituation macht den Königlichen aber weiter zu schaffen. Dass Real dennoch am vergangenen Sonntag gegen den FC Sevilla (4:2) gewinnen konnte, rechnen die spanischen Gazetten vor allem Trainerfuchs Carlo Ancelotti hoch an. „Ancelottis bisher schwierigste Aufgabe: mit nur einem Verteidiger gewinnen“, titelt die ‚Marca‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und in der Tat, die Meisterleistung des italienischen Cheftrainers kann man gar nicht hoch genug bewerten. Mit Antonio Rüdiger stand Ancelotti nur ein waschechter Verteidiger zur Verfügung. Neben dem deutschen Nationalspieler musste Sechser Aurélien Tchouaméni ran, hinten links mit Eduardo Camavinga ein weiterer etatmäßiger Mittelfeldspieler.