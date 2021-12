Medien: Barkok in Frankfurt vor dem Aus

Aymen Barkok und Eintracht Frankfurt – das scheint nicht mehr zusammenzupassen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird der offensive Mittelfeldspieler bei den Hessen keinen neuen Vertrag erhalten und den Verein somit spätestens im kommenden Sommer verlassen.

Womöglich aber auch schon früher. Laut ‚Bild‘ würden die Verantwortlichen der SGE sogar einem vorzeitigen Winter-Wechsel zustimmen. Dafür müsste sich allerdings ein Abnehmer finden, der sich auf einen Deal mit der Eintracht einlassen würde. Theoretisch können die Frankfurter noch eine Ablöse für Barkok aufrufen.

Seit Wochen zeichnet sich ab, dass Trainer Oliver Glasner keine echte Verwendung für den 23-Jährigen hat. Nur fünfmal kam Barkok in der laufenden Saison zum Einsatz, in den meisten Fällen nur für ein paar Minuten. Die große Beliebtheit bei den Fans half dem gebürtigen Frankfurter in seiner sportlichen Situation nicht.