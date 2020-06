SV Werder: Bode äußert sich zur T-Frage

Marco Bode hat Stellung bezogen zur Frage, ob Florian Kohfeldt auch in der nächsten Saison beim SV Werder Bremen an der Seitenlinie stehen wird. „Wir haben das noch nicht entschieden. Diese Gespräche, die unserer alle Verantwortungen und Rollen betreffen und die die Zukunft betreffen, die werden wir auf nächste Woche verschieben oder auf eine Zeit nach der Relegation, wenn wir tatsächlich dieses Wunder noch schaffen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende bei ‚Sky‘.

Die Grün-Weißen stehen einen Spieltag vor Saisonende mit einem Bein in der zweiten Liga. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, das auf dem Relegationsplatz rangiert. Am kommenden Wochenende muss Werder gegen den 1. FC Köln ran, Fortuna trifft auf Union Berlin.