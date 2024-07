Mainz 05: Die Details zum Sano-Deal

Bo Henriksen kann zeitnah einen weiteren Neuzugang in den eigenen Reihen begrüßen. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat Sechser Kaishu Sano den Medizincheck beim FSV Mainz 05 bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Der japanische Nationalspieler (vier Länderspiele) soll zeitnah bis 2028 unterschrieben, ehe die offizielle Verkündung erfolgt.

Zudem müssen die Rheinhessen für den Transfer wohl doch nicht allzu tief in die Tasche greifen. Dem Fachmagazin zufolge fließt eine Sockelablöse von 2,5 Millionen Euro an den japanischen Erstligisten Kashima Antlers zuzüglich möglicher Bonuszahlungen. Zuvor war von rund vier Millionen die Rede. In Mainz ist Sano als Nachfolger von Leandro Barreiro (24) eingeplant, der sich erst kürzlich Benfica Lissabon angeschlossen hat.