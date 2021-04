Zwei Milliarden: Ek bietet für Arsenal

Der Spotify-Gründer Daniel Ek bereitet offenbar ein konkretes Angebot vor, um den FC Arsenal zu kaufen. Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten soll der 38-jährige Multimilliardär in den kommenden Tagen eine Offerte über rund zwei Milliarden Euro für den Londoner Klub abgeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber dem britischen Fernsehsender ‚CNBC‘ sagte Ek am gestrigen Mittwoch: „Ich möchte den Eigentümern ein meiner Meinung nach sehr überzeugendes Angebot unterbreiten. Ich hoffe, dass sie es in Betracht ziehen. Ich meine es sehr ernst. Ich habe die finanziellen Mittel dafür mobilisiert.“ Am vergangenen Dienstag stellte der aktuelle Eigentümer Stan Kroenke, der den Klub erst 2018 für kolportierte 2,6 Milliarden Euro gekauft hatte, allerdings klar, dass er nicht beabsichtige, Arsenal zu verkaufen.