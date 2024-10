Bayern ausgestochen: Bayer tütet Neuverpflichtung ein

Issa Traoré heißt die Zukunft bei Bayer Leverkusen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat die Werkself komplett im Verborgenen den 16-jährigen Innenverteidiger unter Vertrag genommen. Bis der Mann aus Mali unterm Bayern-Kreuz aufläuft, wird allerdings noch einige Zeit vergehen.

Wie der Pay TV-Sender weiter berichtet, wird Traoré erst in zwei Jahren, nach seinem 18. Geburtstag, ins Rheinland wechseln. Die Wartezeit verkürzt sich die Abwehr-Hoffnung mit regelmäßigen Besuchen in Leverkusen. So soll Traoré auch aktuell bei Bayer weilen und mit der U19 trainieren.

Aktuell läuft der siebenfache U17-Nationalspieler in seiner Heimat für Djoliba AC. Im Werben um den 1,89 Meter großen Zweikämpfer musste Bayer um Geschäftsführer Sport Simon Rolfes auch den FC Bayern ausstechen, dem ebenfalls großes Interesse nachgesagt wurde.