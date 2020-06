CR7 enttäuscht | Zidane macht die 200 voll

CR7 setzt Rost an

Am gestrigen Abend trennten sich Juventus Turin und der AC Mailand im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia mit einem enttäuschenden 0:0. „Der Fußball ist zurück, die Tore nicht“, titel die ‚Gazzetta dello Sport‘. Cristiano Ronaldo hatte in der 16. Spielminute die wohl größte Chance der Partie. Doch der Portugiese setzte einen Handelfmeter an den Innenpfosten und verpasste somit die Vorentscheidung. „CR7 verrät, Juve nicht“, schreibt der ‚Quoditiano Sportivo‘. Juve-Coach Maurizio Sarri nahm die Spieler nach der langen Pause in Schutz: „Wir sprechen hier über Spieler, die 70 Tage lang auf dem Sofa waren, es ist schwierig, dann physisch und mental sofort wieder voll da zu sein.“ Ein Trost für die Alte Dame: Dank des Auswärtstreffers beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel zieht man dennoch ins Pokalfinale ein.

Zidanes Meilenstein

Am morgigen Sonntag feiert Zinedine Zidane ein besonderes Jubiläum. Das Ligaspiel gegen SD Eibar wird bereits das 200. Pflichtspiel, bei dem der Franzose als Cheftrainer von Real Madrid an der Seitenlinie steht. Die ‚as‘ widmet ihre Titelseite dem Meilenstein von Zizou. Die ‚Marca‘ beschäftigt sich dagegen mit dem spielenden Personal und stellt das „magische Dreieck“ in den Fokus. Eden Hazard, Isco und Karim Benzema sollen als Angriffs-Trio für den Sieg beim Jubiläumsspiel sorgen.

Ramsey auf dem heißen Stuhl

Juventus Turin-Reservist Aaron Ramsey ist ein Thema in England. Laut der ‚Daily Mail‘ ist der Waliser nach nicht einmal einer Spielzeit bei der Alten Dame ein Abschiedskandidat. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor den Bianconeri nicht halt, die gezwungen sind, einige Gehälter einzusparen. Dem Bericht nach wurde der 29-Jährige daher auf die Transferliste gesetzt. Zwei Klubs aus der Premier League sollen bereits angebissen haben, konkrete Namen werden allerdings nicht genannt.