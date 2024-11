FC Bayern: Sonderlob für Leihgabe Lee

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund findet lobende Worte für Leihgabe Hyun-ju Lee, der aktuell bei Hannover 96 aufblüht und nun erstmals für die südkoreanische Nationalmannschaft nominiert wurde. Gegenüber der ‚Bild‘ schwärmt Freund: „Er wird immer besser. Es ist natürlich für ihn gut, dass er in einer Mannschaft spielt, die vorn mitspielt. Er ist spielerisch sehr stark. Von daher sind wir sehr glücklich mit der Leihe.“

Über die erstmalige Berufung ins Nationalteam sagt der Bayern-Boss: „Es ist natürlich cool, dass er ins Nationalteam eingeladen wurde. Ich hoffe, er kriegt viele Minuten.“ Nicht nur im Einsatz für Südkorea, sondern auch im Dress des Zweitligisten wünscht sich Freund eine kontinuierliche Entwicklung von Lees Fähigkeiten: „Er soll jetzt kontinuierlich viele Minuten sammeln dort. Es wäre natürlich schön, wenn sie vorne mit dabei bleiben. Ich glaube, der Hyun-ju kann im letzten Drittel noch konkreter werden, Scorerpunkte sammeln. Er ist ein sehr guter Fußballer.“

In Liga zwei steht Lee mit Hannover aktuell auf Platz zwei und avanciert immer mehr zum Leistungsträger. Die 96er besitzen eine Kaufoption für den Rechtsfuß, der zuvor in Münchens Zweitvertretung zum Einsatz kam. Eine Rückkaufklausel haben sich die Bayern dem Vernehmen nach nicht gesichert, den unmittelbaren Zugriff auf das Offensivjuwel verliert man also.