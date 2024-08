Barça-Ikone Roberto: Bundesligist klopft an

Die Trophäensammlung von Sergi Roberto lässt sich sehen. Der 32-Jährige blickt auf zwei Champions League-Siege, sieben Meisterschaften und zahlreiche Pokalerfolge mit dem FC Barcelona zurück. Roberto hielt den Katalanen stets die Treue, nachdem er aus La Masia zu den Profis stieß und in seiner bisherigen Karriere ausschließlich für Barça auflief. Nun bietet sich aber wohl eine Chance in Deutschland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Marca‘ zählt Eintracht Frankfurt zu den Vereinen, die beim ehemaligen Kapitän der Blaugrana Interesse hinterlegt haben. Alleine sind die Adler damit aber nicht. Die spanische Tageszeitung nennt zusätzlich die AS Monaco, den AC Florenz, Ajax Amsterdam und den FC Sevilla als potenzielle neue Arbeitgeber des sehr flexibel einsetzbaren Profis.

Lese-Tipp

Barça-Abschied: Fati auf dem Markt

In Barcelona hat man den Vertrag des Eigengewächses nicht mehr verlängert. Und das, obwohl er den Status einer Klubikone innehat. An ein Karriereende will Roberto allerdings noch nicht denken. Wirtschaftlich wird der elffache Nationalspieler von Spanien deshalb künftig kleinere Brötchen backen müssen. Ein ähnliches Gehalt wie in Barcelona wird ihm keiner der Interessenten zahlen, so die ‚Marca‘. Auch nicht die Eintracht.