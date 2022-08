Einigung im Bailly-Poker

Der Transfer von Eric Bailly zu Olympique Marseille steht unmittelbar bevor. ‚RMC‘ zufolge haben sich inzwischen alle Beteiligten auf einen Wechsel an die Côte d’Azur verständigt. Schon am heutigen Dienstag soll der ivorische Innenverteidiger in Marseille aufschlagen. OM habe sich mit United auf eine Leihe mit Kaufoption geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den nächsten Stunden sollen die obligatorischen Formalitäten wie der Medizincheck und die Vertragsunterschrift erfolgen. 2016 war Bailly gegen eine Ablöse von 38 Millionen Euro vom FC Villarreal nach Manchester gewechselt. Die hohe Ablöse konnte der heute 28-Jährige nie nachhaltig rechtfertigen.