Medien: Kohfeldt übernimmt in Wolfsburg

Florian Kohfeldt wird offenbar neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben der Bundesligist und der 39-Jährige eine Einigung erzielt. Sportchef Jörg Schmadtke habe Kohfeldt „schon länger auf dem Zettel“.

Der ehemalige Amateur-Torwart war bis kurz vor Ende der vergangenen Saison dreieinhalb Jahre lang Trainer bei Werder Bremen, wurde dann aber kurz vor dem Abstieg in die zweite Liga entlassen.

In Wolfsburg folgt Kohfeldt nun auf Mark van Bommel, der am Sonntag nach nur knapp viermonatiger Amtszeit und acht sieglosen Spielen in Folge gefeuert wurde. Interimsweise übernahm am gestrigen Montag Michael Frontzeck das Training. Der bisherige Co-Trainer soll fortan auch Kohfeldt assistieren.

Update (17:26 Uhr): Der VfL Wolfsburg hat die Meldung inzwischen offiziell bestätigt: Kohfeldt unterschreibt einen Vertrag bis 2023.