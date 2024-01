Terzic bangt um BVB-Duo

Borussia Dortmund muss beim anstehenden Bundesliga-Spieltag möglicherweise auf Mats Hummels (35) und Marco Reus (34) verzichten. „Mats hat es letzte Woche wirklich schwer erwischt, er konnte gestern aber schon wieder ein leichtes Training auf dem Platz absolvieren. Wir müssen schauen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr). Bereits am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt 98 (3:0) fiel der Innenverteidiger aus.

Auch Reus droht, das Spiel gegen die Geißböcke zu verpassen. Der Offensivspieler hat sich eine Erkältung eingefangen und verpasste das Training am Mittwoch. „Wir müssen jetzt gucken, ob und wie viel er heute trainieren kann und die Entwicklung in den nächsten 24 Stunden abwarten“, so Terzic. Schwarz-Gelb braucht einen Sieg gegen Köln, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten.