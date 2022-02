Gomis unterschreibt bei Gala

Bafétimbi Gomis feiert sein Istanbul-Comeback. Wie Galatasaray offiziell bestätigt, hat der 36-jährige Franzose sein Arbeitspapier unterschrieben. Über die genaue Vertragslänge macht der türkische Rekordmeister keine Angaben. Seinen Kontrakt beim saudi-arabischen Klub Al-Hilal hatte der Routinier zuvor aufgelöst.

Vor seinem Engagement in Riad lief Gomis bereits in der Saison 2017/18 für Gala auf. In 42 Pflichtspielen war der Angreifer an herausragenden 38 Treffern direkt beteiligt.