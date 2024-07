Eintracht: Weitere Verstärkung für Toppmöller

Dino Toppmöller bekommt ab sofort weitere Verstärkung für sein Trainerteam. Wie Eintracht Frankfurt mitteilt, werden Xaver Zembrod und Jan Fießer zukünftig als Co-Trainer für den Klub arbeiten. Bereits in der Analyse im Anschluss an die abgelaufene Saison haben sich die sportlich Verantwortlichen des Bundesligisten darauf verständigt, dem jungen Cheftrainer in seiner zweiten Spielzeit erfahrene Assistenten an die Seite zu stellen.

Zembrod blickt auf reichlich Erfahrung als Trainer im Jugend- und als Co-Trainer im Profibereich zurück. Zuletzt war der 57-Jährige bis zum vergangenen März Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München. Fießer stand in der Jugend selbst für die Eintracht auf dem Feld und war anschließend als Trainer der A- und B-Junioren des Klubs tätig. Zuletzt assistierte er Thomas Letsch beim VfL Bochum. Das Trainerteam der Eintracht verlassen wird jedoch überraschend Erwin Bradasch, der bereits bei früheren Stationen Toppmöllers Co-Trainer war.