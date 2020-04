Barça: Setién will Ruiz

Der FC Barcelona ist weiterhin an Fabián Ruiz dran. Nach Informationen der ‚as‘ macht sich insbesondere Quique Setién für die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers stark. Der Barça-Coach arbeitete schon in der Saison 2017/18 mit Ruiz zusammen. Im Anschluss wechselte dieser für 30 Millionen Euro zur SSC Neapel.

Die Blaugrana wollen Ruiz nun zurück in die Primera División locken. Aber auch Erzrivale Real Madrid zeigt Interesse am 24-Jährigen, der noch bis 2023 an Napoli gebunden ist. Berater Alvaro Torres verriet gegenüber ‚Canal Sur Radio‘: „Es ist richtig, dass Real Madrid Interesse ha. Wir haben Neapel darüber informiert.“