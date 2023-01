BVB: Der Stand bei Reus, Haller & den anderen Verletzten

Pünktlich zum Start der Leistungsdiagnostik am heutigen Montag lichtet sich das Lazarett von Borussia Dortmund. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge steigt Kapitän Marco Reus zeitnah wieder in das Training der Schwarz-Gelben ein. Auch Sébastien Haller wird laut der Tageszeitung am heutigen Montagnachmittag in Dortmund erwartet, um dort erste Tests zu absolvieren.

Auf Grundlage der Ergebnisse solle der genaue Fahrplan für das Comeback des 28-Jährigen festgelegt werden. Ebenfalls wieder an Bord: Tom Rothe, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Marius Wolf und Anthony Modeste. Der BVB kann personell also wieder aus dem Vollen schöpfen.

