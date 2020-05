Werner-Wechsel: Rangnick empfiehlt Liverpool

Ralf Rangnick hat bestimmte Vorstellungen, was die sportliche Zukunft von Timo Werner (24) betrifft. Unabhängig vom Arbeitgeber sieht ihn sein ehemaliger Trainer „hypothetisch betrachtet besser bei einem Verein aufgehoben, der sich nicht unbedingt über den Ballbesitz-Fußball definiert“, so Rangnick im Interview mit der ‚Bild‘.

In erster Linie empfiehlt der Head of International Relations and Scouting selbstredend den Verbleib bei RB Leipzig. „Hier in Leipzig weiß er, was er hat. Hier kann er auch nächstes Jahr wieder Champions League spielen“, begründet Rangnick, der seinem früheren Schützling nahelegt, im Falle eines Wechsels auf den Spielstil seines künftigen Teams zu achten: „Seine wichtigsten Waffen hat er aber in der schnellen Umschaltbewegung und mit seinem starken Abschluss. Deshalb würde er eher zu einem Klub wie beispielsweise Liverpool passen, der unserem Spielstil ähnlich ist.“