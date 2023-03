Braunschweig verlängert mit Nikolaou

Jannis Nikolaou bleibt Eintracht Braunschweig erhalten. Der 29-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei den Löwen bis 2025 verlängert. Sein vorheriges Arbeitspapier war bis zum Sommer dieses Jahres datiert. Mit Blick auf die Ausdehnung der Zusammenarbeit sagt der gebürtige Bonner: „Verein, Stadt und Umfeld sind mir in den vergangenen Jahren extrem ans Herz gewachsen, daher freue ich mich sehr über die Vertragsverlängerung bei der Eintracht. Mit meiner Unterschrift möchte ich auch ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Ich glaube fest an unser Ziel, diesem gilt es in den kommenden Wochen alles unterzuordnen.“

Auch Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei den Braunschweigern, freut sich über die Fortführung der Zusammenarbeit: „Jannis ist ein Führungsspieler mit kompletter Zweitliga-Qualität, der sehr wichtig für unser Mittelfeld ist. Dies hat er mit konstanten Leistungen oft genug auf dem Platz bewiesen. Er hat seinen Vertrag mit der absoluten Überzeugung verlängert, dass wir die Klasse halten werden.“ Einen Haken hat die Verlängerung allerdings: Der neue Kontrakt besitzt dem BTSV zufolge keine Gültigkeit für die dritte Liga. Sollte der Klub absteigen, kann Nikolaou den Verein folglich verlassen. Derzeit steht die Eintracht in der zweiten Liga auf dem vorletzten Tabellenplatz.

