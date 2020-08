„Höchste Priorität“: United buhlt um Upamecano

Dayot Upamecano von RB Leipzig genießt höchstes Interesse von Manchester United. Laut ‚ESPN‘ wollen die Red Devils Kapitän Harry Maguire einen geeigneten Abwehrpartner an die Seite stellen und haben den 21-jährigen Franzosen dabei zur höchsten Priorität in den Transferplanungen erklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund der geplanten Verkäufe der Abwehrspieler Chris Smalling (30), Marcos Rojo (30) und Phil Jones (28), sowie Zweifel an der Konstanz von Victor Lindelöf (26) und Eric Bailly (26) will Solskjaer einen absolut zuverlässigen Innenverteidiger verpflichten. Upamecano stellte seine Zuverlässigkeit zuletzt beim Champions League-Endrundenturnier in Lissabon mit bärenstarken Leistungen mal wieder unter Beweis.

Keine Ausstiegsklausel diesen Sommer

Gut für Leipzig: Die bei der vorzeitigen Vertragsverlängerung verankerte Ausstiegsklausel über 42 Millionen Euro greift erst im Sommer 2021. Die Sachsen können daher frei über die Ablöse für den bis 2023 vertraglich gebundenen Innenverteidiger verhandeln. Ein Verbleib des Abwehrchefs muss nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein, wie RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits durchblicken ließ.

Angesprochen auf einen möglichen Upamecano-Abgang sagte der 45-Jährige zuletzt: „Es gibt immer eine Schmerzgrenze. Wenn jetzt ein völlig unmoralisches Angebot kommt, müssen wir nachdenken. Aber wir gehen nicht davon aus, dass das in dieser Krisenzeit kommen wird.“ Wo die Schmerzgrenze der Sachsen liegt, ist nicht bekannt.