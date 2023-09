Weitere Infos zur Palhinha-Verlängerung

Die Vertragsverlängerung von João Palhinha (28) beim FC Fulham war offenbar von langer Hand geplant. Fulham-Coach Marco Silva sagte im Rahmen einer Medienrunde: „Das war nicht etwas, das wir nach der Sache mit Bayern München begonnen haben. Das Gespräch über Joãos Vertragsverlängerung begann viel früher. Das ist wahr und João spricht nicht darüber, weil er es nicht muss, aber er weiß, dass ich die Wahrheit sage. Die Gespräche begannen schon vorher. Fast alles war schon vorher vorbereitet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Palhinha, dessen Wechsel zum FC Bayern dramatisch am Deadline Day scheiterte, verlängerte seinen Vertrag bei den Cottagers am Donnerstagabend bis 2028. Per Option kann der Premier League-Klub den Sechser sogar eine weitere Spielzeit an Bord halten. Christoph Freund, neuer Sportdirektor beim Rekordmeister, hält sich derweil bedeckt, was einen möglichen Wintertransfer von Palhinha betrifft.