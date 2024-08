Sarr in die Premier League

Ismaïla Sarr verlässt Olympique Marseille nach nur einem Jahr wieder und kehrt zurück nach England. Bei Crystal Palace hat der 26-jährige Außenstürmer einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro. Für 13 Millionen war Sarr im vergangenen Sommer vom FC Watford nach Marseille gewechselt.

Palace-Trainer Oliver Glasner sagt: „In jedem Jahr, in jedem Verein, in dem er war, hat er gezeigt, dass er Tore schießen kann. Das hat er auch in der senegalesischen Nationalmannschaft gezeigt, deshalb freuen wir uns sehr, dass er zu unserer Gruppe stößt.“