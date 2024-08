Hektischer Deadline Day: Not-Transfer bei Hoffenheim

In der Verteidigung drückt der Schuh bei der TSG Hoffenheim erheblich. Der Zugang von Robin Hranac (24) war offenbar nicht ausreichend für die Kraichgauer. Neben dem tschechischen Innenverteidiger sollte ein weiterer Defensivakteur für die Zentrale kommen. Kurz vor Ladenschluss ist den Hoffenheimern dies gelungen – mit einem kleinen Trick.

Die TSG hat sich vor Ablauf der Transferfrist noch mit Académico Viseu auf einen Transfer von Arthur Chaves geeinigt. Der 23-jährige Brasilianer stand seit zwei Jahren beim portugiesischen Zweitligisten unter Vertrag und soll nun in Hoffenheim das nächste sportliche Level erreichen. Zum Transfermodell oder zur Vertragslaufzeit macht die TSG keine Angaben.

Pikant: Académico ist eng verknüpft mit Hoffenheim, denn die HOBRA GmbH & Co. KG hat schon 2021 eine Mehrheitsbeteiligung des Vereins erworben. Genau diese Firma gehört Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Die Verhandlungen über den Transfer dürften dementsprechend schnell über die Bühne gegangen sein.

Frank Kramer freut sich auf den Neuzugang: „Arthur ist von Brasilien aus seine ersten Schritte in Europa in der Zweiten Liga in Portugal bei Académico Viseu gegangen. Er erhält nun die Chance, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, sich zu zeigen und perspektivisch an das Niveau hier in Hoffenheim anzupassen."