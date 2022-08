Chelsea sucht Ampadu-Abnehmer

Der FC Chelsea will Ethan Ampadu erneut verleihen. Das berichtet ‚The Athletic‘. Dem Fachportal zufolge zeigen Klubs aus England, Italien, Spanien und Deutschland Interesse am 21-jährigen Waliser. Während der Abwehrprofi noch an der USA-Reise der Blues teilnahm, war im Anschluss kein Platz mehr für Ampadu im Kader übrig. Eine Rückennummer wurde dem Innenverteidiger nicht zugeteilt.

Für Ampadu wäre es die vierte Leihe in Folge. Zuvor lief der 21-Jährige bereits für RB Leipzig, Sheffield United und in der abgelaufenen Saison für den FC Venezia auf. Für den Serie A-Absteiger kam der 35-fache Nationalspieler in 30 Pflichtspielen zum Einsatz und konnte somit viel Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag beim FC Chelsea läuft noch bis 2024.