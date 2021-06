Leitl bekennt sich zu Fürth

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth muss sich keine Sorgen um einen vorzeitigen Abschied von Erfolgstrainer Stefan Leitl machen. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ verspricht der 43-Jährige: „Ich habe hier ja Vertrag und sage auch noch mal klar und deutlich, dass ich auch nie weg wollte.“ An die Kleeblätter ist Leitl noch bis 2023 gebunden.

„Natürlich gab es Anfragen“, bestätigt er, „aber damit konnte und wollte ich mich in der Schlussphase der Saison gar nicht beschäftigen.“ Vielmehr will Leitl „den Weg, den wir gemeinsam mit allen Beteiligten eingeschlagen haben, natürlich auch in der Bundesliga weitergehen“.