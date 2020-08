Alles zum Messi-Beben: 222 Millionen plus 1?

10:51 Uhr: Messi betonte schon mehrfach, dass er seine Karriere eines Tages bei Heimatklub Newell’s Old Boys ausklingen lassen will. Die ‚Mundo Deportivo‘ greift das nun auf und verweist auf ein Treffen mit Sportdirektor Sebastián Peratta im März. Eine Rückkehr nach Argentinien ist aber eher ein Szenario, das erst in einigen Jahren Wirklichkeit werden könnte.

Die Pressestimmen

10:34 Uhr: Die spanische Presse brodelt natürlich. Die in Barcelona ansässige ‚Mundo Deportivo‘ druckte ihre Titelseite in schwarz, als ob sie trauern würde. Die ‚Sport‘ titelt: „Auf Wiedersehen per Post“. Während die Sport vom „totalen Krieg“ berichtet.

International konzentriert man sich schon auf Messis neuen Klub. Manchester City scheint in der Pole Position zu sein, doch die ‚L’Équipe‘ hält auch Manchester United, Inter und PSG für mögliche Ziele. Die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ geht derweil davon aus, dass sich ein Duell der Superreichen zwischen City und PSG abzeichnet.

Neymar-Summe plus 1?

10:27 Uhr: Laut der ‚as‘ und ‚RAC1‘ hat man bei Barça eingesehen, dass die Wogen mit Messi nicht mehr zu glätten sind. Neues Ziel sei es, den Angreifer zum Rekordpreis zu verkaufen. Den Katalanen schweben jene 222 Millionen Euro vor, die PSG 2017 für Neymar zahlte – plus einem weiteren symbolischen Euro.

9:46 Uhr: Barcelonas ehemaliger Präsident Joan Laporta fordert seinen Nachfolger Bartomeu öffentlich zum Rücktritt auf. „Wenn er zurücktritt, gäbe es noch Hoffnung, dass Messi bleibt“, schreibt Laporta bei Twitter.

Bartomeu i la seva Junta han de dimitir immediatament.



Han anat minant la moral de #Messi per salvar-se ells del desgavell econòmic i esportiu que han creat.



Si dimitissin encara hi hauria esperança que Messi es quedés al #Barça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

9:32 Uhr: Welche Rolle spielt Barcelonas Trainer Ronald Koeman? Gerüchten zufolge wollte der Niederländer keine Extrawürste mehr einräumen. Das gefiel La Pulga natürlich nicht.

Telefonat mit Guardiola

8:11 Uhr: Wie der brasilianische Journalist Marcelo Bechler von ‚Esporte Interativo‘ berichtet, will der sechsmalige Ballon d’Or-Gewinner zu Manchester City wechseln. Vorausgegangen ist offenbar ein Telefonat zwischen Guardiola und dem 33-jährigen Superstar. Als weitere potenzielle Ziele wurden in den vergangenen Tagen Inter Mailand, Juventus Turin und Paris St. Germain gehandelt.

Dienstag 20:15 Uhr: Die Führungsetage des FC Barcelona kommt zu seiner Krisensitzung zusammen. Die ‚AP‘ berichtet, dass Präsident Josep Maria Bartomeu darin zum Rücktritt aufgefordert wurde. Laut dem ‚Onda Cero‘-Journalisten Alfredo Martínez will Messi dem Training demnächst fernbleiben.

Dienstag, 20:05 Uhr: Barcelonas Ex-Kapitän Carles Puyol verabschiedet Messi via Twitter: „Respekt und Bewunderung, Leo. All meine Unterstützung, mein Freund.“

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Barça bestätigt Wechselwunsch

Dienstag, 20:00 Uhr: Der FC Barcelona lässt die Bombe platzen. Gegenüber ‚RAC1‘ bestätigten die Katalanen, dass Lionel Messi per Fax seinen Wechselwunsch kundgetan hat. Der ‚Sport‘ zufolge will Barça dem nicht stattgeben. Messi hatte die Verantwortlichen darauf hingewiesen, dass er eine Vertragsklausel aktiviert, die es ihm ermöglicht, Barça in jedem Sommer ablösefrei zu verlassen.

Um diese Klausel ist nun ein Streit entbrannt. Laut Ansicht des Klubs verlor sie zum 1. Juni die Gültigkeit. Somit dürfte Messi nicht ablösefrei wechseln, sondern nur dann, wenn ein anderer Klub seine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro zieht. Die Messi-Seite argumentiert, dass sich die Deadline durch die Corona-bedingte Saisonverzögerung nach hinten verschoben habe – und zwar bis in die Woche nach dem Champions League-Finale.