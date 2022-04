„Gibt uns etwas, das wir nicht haben“: Der BVB-Plan mit Bynoe-Gittens

Die Saison von Jamie Bynoe-Gittens begann mit einem Schock. Im Trainingslager der Profis zog sich der damals noch 16-Jährige in einem Testspiel einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Folglich entwickelte Borussia Dortmund einen Plan für den Engländer.

Marco Rose erzählte auf der heutigen Pressekonferenz: „Es war der klare Plan im Verein, ihn behutsam aufzubauen, ihn spielfit zu bekommen, ihm Rhythmus zu geben, dass er sich auch körperlich weiterentwickelt. All das hat er bis hierhin hervorragend gemacht.“

Und die Geduld zahlte sich aus. Nach 14 Spielen für die U19 (zehn Tore, drei Vorlagen) stand Bynoe-Gittens am Freitagabend beim 2:0-Sieg in Stuttgart erstmals im Profikader. Auch am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg darf er sich Hoffnungen machen, dabei zu sein.

Wichtiger Endspurt mit der U19

Bis Saisonende, so stellt Rose klar, soll der 17-Jährige immer wieder mal bei den Profis reinschnuppern, parallel aber noch die restlichen wichtigen Spiele der U19 um die deutsche Meisterschaft mitmachen. Ab der kommenden Spielzeit wird Bynoe-Gittens dann Teil des Profikaders, das ist schon lange verabredet.

Und Rose freut sich schon – insbesondere auf die Dribbelstärke des Flügelspielers. „Er ist ein Perspektivspieler, der uns Eins-gegen-eins etwas gibt, das wir in unserem Kader gar nicht so haben. Dementsprechend ist er ein Spieler der Zukunft für uns“, so der Coach, der schloss: „Er ist ein sehr guter Junge.“